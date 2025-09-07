Türkiye Yüzyılı Kızılelmamız

İmam hatip camiasını bir platformda toplayan 22. İmam Hatipliler Kurultayı Gaziantep'te başladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan proğramda yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye'de her çocuğumuzun imanlı, kimlikli, Kendi kültürümüzü kuşanmış, olarak yetişmesini arzu ediyoruz. İmam hatipler, bizim için bunun adeta mayalanma merkezi gibi.Adeta bunun en yoğun çalışmasının yapıldığı miras kurum gibi" dedi. Gelinen noktanın takdir edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye'de 8 öğrenciden birisi ortaokulu, liseye imam hatibe gidiyorsa bu aslında Türkiye'nin normalleşmesinin bir parçasıdır.

Türkiye Yüzyılı bizim için Kızılelma. Türkiye Yüzyılı hedefini başarmamızın en büyük aracısı olan Maarif Modeli'ni uygulama konusunda sayın bakanımıza destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı. Erdoğan, imam hatiplilerin hikayesinin Türkiye'nin siyasal hikayesiyle paralellik gösterdiğini kaydetti. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de "Dün eğitimdeki katsayı uygulamasının kaldırılmasından rahatsız olanlar bugün gençlerimizin eğitimde başarılı olmasından rahatsız oluyorlar. Dün eğitimde tektipçilikten medet umanlar bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle hedeflediğimiz değerleri, yetkin ve çift kanatlı olarak yetiştirdiğimiz gençlerden ve bütüncül eğitim uygulamalarından rahatsız oluyorlar." dedi.