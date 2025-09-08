Başkan Erdoğan’dan eğitim-öğretim yılı açılışında gençlere net mesaj: Türkiye Yüzyılı’nı sizler hayata geçireceksiniz

Konuşmasına, Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarını, öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerini en içten selamlarını ileterek başlayan Başkan Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının başında İzmir'deki polis merkezine yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Bu sabah İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu, iki emniyet görevlimiz de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaralanan polis memurları Ömer Amila ile Murat Dağlı'ya acil şifalar temennisinde bulundu.

Olayın faili olan 16 yaşındaki bir şahsın yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını belirten Erdoğan, "Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.