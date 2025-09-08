Eğitimde 23 yılda büyük dönüşüm

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verileri, Türkiye'nin son 23 yılda eğitim alanında gerçekleştirdiği köklü dönüşümü ortaya koydu. Verilere göre, 2002'deki rakamlarla kıyaslandığında eğitime ayrılan bütçe rekor seviyede artarken okul ve derslik sayısı yüzde 70 arttı. 2002'de 10 milyar lira olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon lirayı aşarak 200 kat büyüdü. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payında OECD ortalamasının üzerine çıktı. MEB verilerine göre 2002-2003'te 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye çıktı. Aynı süreçte derslik sayısı da 367 binden 761 bine yükseldi. İlköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,9 iken, 2023-2024'te yüzde 95,6'ya ulaştı. Ortaöğretimde ise oran yüzde 50,5'ten yüzde 87,9'a çıktı. Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 88,7'ye ulaşarak fırsat eşitliğinin güçlenmesini sağladı. 2003'ten bu yana 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. FATİH Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi, 20 binden fazla dijital içerik öğrencilere sunuldu. 2025 sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor.