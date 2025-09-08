Hatay küllerinden doğuyor

200 bin kişilik personel ordusuyla çalışmaların devam ettiği deprem bölgesinde tarih yazılıyor. Aradan geçen 2.5 yıl zarfında 11 il adeta küllerinden doğarken, Hatay'da da yaralar hızla sarılıyor. Devlet, 'medeniyetler şehri' olarak da tanımlanan Hatay'da altyapıdan kültürel varlıklara, çevre düzenlemesinden deprem konutlarına kadar tarihi birçok projeyi eş zamanlı yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün düzenlenen anahtar teslim töreninde en yüksek teslimat Hatay'da gerçekleşti.18 bin 348 ev ve iş yerinin daha teslim edildiği Hatay'da hak sahiplerine sunulan bağımsız bölüm sayısı 86 bin 754'ye ulaştı. Kentte yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Tarihi Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin 1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor. Proje çerçevesinde, Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim yapılıyor. Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor.Depremde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili'nde, Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. Yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Proje alanının yüzde 50'sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Kentin depremde hasar gören kanalizasyon altyapısını da yeniliyor. Bu kapsamda Defne ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Proje çerçevesinde Defne'den başlayan, Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda, 5.6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Önceki gün katıldığı yayında Hatay'daki tarihi seferberliği yorumlayan Bakan Kurum, "Bu konutlar maket değil gerçek. Yani bunlar bir eser. Bir alın terinin ürünü" dedi.