MHP Lideri Bahçeli’den İzmir’deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Esrar perdesi aralanacaktır

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de meydana gelen ve 2 polisimizin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İzmir Balçova'da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür.

Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.

Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.

İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.