Okuryazarlık seferberliği 1.9 milyon kişiye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katıldı. Bugün "Uluslararası Okuryazarlık Günü". Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla 1967'den bu yana her yıl 8 Eylül, "Uluslararası Okuryazarlık Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye'de halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayımlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak İkinci Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlandı. Okuryazarlık Seferberliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katılırken, bu kursiyerlerden 978 bin 73'ü kursu başarıyla tamamlayarak "Okuryazarlık Belgesi" almaya hak kazandı. Bu kişilerden 253 bin 56'sı "Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi"ni de alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı. Seferberlik sayesinde, ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin sayısı da düşüş eğilimine girdi. 2017'de Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, 2 milyon 330 bin 640 olarak tespit edilirken bu sayı, 2024'te 1 milyon 388 bin 353'ü kadın, 201 bin 641'i erkek olmak üzere 1 milyon 589 bin 994 olarak kayıtlara geçti.