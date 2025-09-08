Özel’in skandal sokak çağrısına sert tepki

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasından sonra Gürsel Tekin ve beraberindekilerden oluşan geçici yönetim görevlendirildi. Tekin adına dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalışan bir grup, CHP'li gençler tarafından binadan uzaklaştırıldı. Bu esnada CHP'li iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gürsel Tekin ve heyetinin bugün CHP İl Başkanlığı binasına muhtemel girişinde bir gerginlik yaşanmaması için polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bu gelişme üzerine CHP lideri Özgür Özel "Bu son uyarımız" diyerek tehditler savurdu ve sokak çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde ise CHP binasına gelen ve hakaret içerikli sloganlarla bariyerleri aşmaya çalışan bazı kişilere polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in yaptığı skandal açıklamaya yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Yerlikaya açıklamasında, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de eylem ve etkinliklere 3 günlük yasak getirdi.