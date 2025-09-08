SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz

"ÇELİK KUBBE İLE ARTIK FARKLI LİGİN OYUNCUSUYUZ"

27 Ağustos'ta iki programımız vardı. Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik. 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz. Ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığı... 'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı, halkın çoğunluğunu aşağılayan sorunlu bir yaklaşımdır.

Her bir savunma aracının amacı, Türkiye Cumhuriyetini ve her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: BU BASİT GERÇEĞİ ARAŞTIRMA GEREĞİ BİLE DUYMUYOR

Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Doğru desen doğru değil. Komik desen komik değil. Beyefendi yalnızca komut ile hareket ettiği için bu basit gerçeği araştırma gereği bile duymuyor.

Ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli bir tablo yok.