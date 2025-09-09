Bağırsalar da çağırsalar da adalet mutlaka tecelli edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN HUZURUNU BOZDURMAYIZ: Talandan, rüşvetten başka hiçbir iş yapmadılar. Şimdi bunun hesabını yargıya veriyorlar. Bağırsalar da çağırsalar da adaletin tecelli etmesine mâni olamayacaklar. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir; tanımamak ayrı şeydir. "Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum" demek, hukuk devletine açıkça kafa tutmaktr. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz.

ÇELİK KUBBE, 86 MİLYONU KORUYACAK: 'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı, ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh hâli. Ana muhalefet genel başkanının Sinop'ta savunma sanayiiyle ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi başka basiretsizlik örneğidir. Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır. Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, okullardan vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa Çelik Kubbe de 86 milyona hizmet edecektir.

SIĞ ZİHNİYETİN ÜLKEYE FAYDASI OLMAZ: Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız. Santral ülkemizi yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatından kurtaracak, yurtiçi gayri safi hasılamıza 50 milyar dolar katkı sağlayacak. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz.

NETANYAHU ZIVANADAN ÇIKTI: Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerinde tüm imkânlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız.

OVP SADECE RAKAM DEĞİL: OVP sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor. Bugünkü (dünü) menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan suçların faillerinin bu yaş grubundan olması haklı bir infiale yol açıyor. (Suça sürüklenen çocuklar) Sadece huzurumuzu, güvenliğimizi değil geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu, el ele vererek hep beraber çözmek zorundayız.

YUVA KURACAK GENÇLERE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ ARTIRIYORUZ

Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde, kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri, asgari ücretin 2.3 katı olması şartı, 2.5 katına çıkarıldı.