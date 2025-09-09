Bakan Kurum: Onlarca proje ve yatırımı alnımızın akıyla tamamladık

'BİZİM SİYASETİMİZ LAFIN DEĞİL, ESER VE HİZMETİN SİYASETİDİR'

İsim vermeden ana muhalefet partisinde yaşanan son gelişmelere değinen Bakan Kurum, "Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız Çarşıbaşı Millet Bahçemiz de bunun en somut örneğidir. Annelerimizin, yavrularımızın keyifle vakit geçirdiği şu güzelim projeleri bile yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Hep ne dedik. Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz milletimizin duasını alacak yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın; biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarla, 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler; biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar, kendi partilerinin içinde kavgaya, gürültüye devam etsinler; biz Trabzon'u güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yoktur; çünkü biz bu millete sevdalıyız; çünkü biz, bu topraklara aşığız ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYAMIZA BAŞLAYACAĞIZ'

Trabzon'a olan müjdelerini sıralayan Bakan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyasına başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, "Yıl sonu itibariyle, Türkiye'nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyamıza başlayacağız. İnşallah Trabzon'umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi duyuracak, süratle inşa edecek ve sizlere armağan edeceğiz. Siz değerli Trabzonlu hemşerilerimizin heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise Uzunkum yaşam alanıyla ilgili. Projemizin birinci etabı için uygulama projesini tamamladık. Süratle çevre düzenlemelerini bitireceğiz. Burası bitince bisiklet yolları, yürüyüş yolları, bir kilometrelik plajıyla Trabzonlu kardeşlerimizin en gözde yeri olacak. Toplam proje alanı 734 bin metrekare olan, on yıllar boyunca güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri; TOKİ'miz ve belediyemizle el ele vererek en kısa sürede sizlere armağan edeceğiz. Üçüncü müjdemizse; Pazarkapı kentsel dönüşümüyle ilgili. Pazarkapı kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz. Burada butik otelleri ve ticari alanlarıyla örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Zağnos Vadisi ile beraber Pazarkapı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz. Ben şimdiden tüm bu yatırımlarımızın Trabzonlu hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorumö dedi.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokolle kurdele keserek, 52 bin metrekare alana sahip Çarşıbaşı Millet Bahçesi'ni hizmete açtı.