Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar’ın yanında

"TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA KATAR'IN YANINDA"

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar'ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.