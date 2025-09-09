Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında
Giriş Tarihi: 9.9.2025 22:22 Son Güncelleme: 9.9.2025 22:34

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar’ın yanında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

"TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA KATAR'IN YANINDA"

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar'ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz