CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki eylemlerle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki kanuna aykırı eylemler için provokatif paylaşımlar yaparak sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.14 şüpheli "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan gözaltına alınırken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek savcılığa ifade verdi.Şüphelilerden 7'si "Suç İşlemeye Tahrik" suçundan tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise dli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Sorgunun ardından 3 şüphelinin tutuklanmasına 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.