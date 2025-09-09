CHP’li delege, ilçe başkanı ve il başkan yardımcısını şikayet etti! ’Meclis üyesi yapacağız’ diye dolandırdılar

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın

Bunun üzerine tarafımca kongre zamanı Ertürk Çapın'ın oğlunun iş için yaptığı istihdam teklifinin laf arasında öylesine söylenmiş bir vaatten ibaret olduğu, partililere bazı siyasetçiler tarafından genel olarak böyle vaatlerde bulunulduğu kanaatine varılmıştır. Ancak herhangi bir istihdam beklentim olmamasına rağmen Zeki Çağın bizzat tarafıma "… Oğlun için verdiğimiz istihdam sözümüzü tutamadık, eğer meclis üyesi olmak istersen belirli bir meblağ karşılığında yardımcı olalım…" diyerek benden 50 bin TL para istemiştir. Tarafımca bir anlık gaflete düşülüp 2024 yılı Şubat ayı başında Atatürk Mahallesi'nde Ali İhsan Bey Otobüs Durağı yanında bulunan Alice Pastanesi önünde Opel Astra marka bir aracın içinde buluştuğum Zeki Çağın'a elden 50 bin TL ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, bedel olarak talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra kendisini sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır."