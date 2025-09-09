Eğitimde formalı dönem başladı iyi insan olun

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi dün başladı. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı. Bu yıl itibarıyla okullarda serbest kıyafet uygulamasına son verildi.

11 YILDIR SÜRÜYORDU

Okullarda serbest kıyafet uygulaması 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde başlamıştı. Azınlık ve yabancı okullar hariç, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğrencilerin okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giyme zorunluluğu kaldırılmıştı. Geçen ay MEB'in okul kıyafeti yönetmeliğinde yapılan değişiklikle serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda öğrenciler, okulların belirlediği formalarla derslere girdi. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından belirlenen formalarda 4 yıl boyunca değişiklik yapılamayacak. Yeni eğitim-öğretim yılı için 742 bin derslik de hazır hale getirildi. Öğrencilere 185 binden fazla ücretsiz kitap dağıtıldı.

TARIM BAKANLIĞI'YLA İŞBİRLİĞİ

Okullar "Her Çocuğumuz Bir Fidan, İlk Dersimiz Yeşil Vatan" mottosuyla açıldı. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı. Yıl boyunca öğrencilere yeşil vatan bilincini pekiştiren, ormanların korunması yönünde farkındalık kazandıran faaliyetler düzenlenecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Tarım ve Orman Bakanlığı'yla işbirliği yaptı. İki bakanlık ortak çalışmalar yaparak bu yıl öğrencilerin hem ağaç dikme hem de ormanların ve ağaçların bakımı anlamında birçok etkinlik düzenleyecek. Ayrıca bu yılın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle okullarda yıl boyunca aile temalı etkinliklere yoğunlaşılacak.

YENİ MÜFREDAT

2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl anasınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

BAKAN TEKİN'DEN MESAJ: İYİ İNSAN OLUN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yayımladığı mesajında ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle eğitim başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için yaptığı yatırımlar, bugün meyvelerini vermektedir. Bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde bizlere güç kazandırmakta; milletimizin emaneti olan evlatlarımız için devletimizin bütün imkânlarını seferber etmemizi sağlamaktadır'' dedi. Bakan Tekin öğrencilere de ''Sizleri bekleyen en büyük görev, iyi insan olmayı öğrenmektir. Her ders, her satır ve her öğreti; sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir'' mesajını verdi.