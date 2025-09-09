Gazzeli çocuklar için ‘boş sıralar’ eylemi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatlarını kaybeden çocuklar için, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı gün Türkiye'nin 81 ilinde "Boş Sıralar" eylemi düzenledi. Sıralara, aralarında henüz altı yaşında 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in de bulunduğu İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları, çantalar, defter ve kalemler, bebekler oyuncaklar ve Filistin atkıları konuldu.

UTANÇ TABLOSU

Ankara'daki etkinlikte konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin çocuğu öldürdü. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür" dedi.