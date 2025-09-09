Milli Savunma Yaşar Bakanı Güler, Pakistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a gitti.
Bakan Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili işbirliği konuları değerlendirildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ın eşbaşkanlık yaptığı Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından her iki Bakan tarafından "16'ıncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı.