Milli Savunma Yaşar Bakanı Güler, Pakistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Giriş Tarihi: 9.9.2025 12:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a gitti.

Bakan Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili işbirliği konuları değerlendirildi.

