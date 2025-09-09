Milli Savunma Yaşar Bakanı Güler, Pakistan Ticaret Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a gitti.

Bakan Güler, başkent İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili işbirliği konuları değerlendirildi.