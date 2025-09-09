Haberler Gündem Haberleri Ömer Çelik’ten İsrail’in saldırısına sert tepki: “Barbarca bir terör eylemidir”
Giriş Tarihi: 9.9.2025 17:57 Son Güncelleme: 9.9.2025 18:50

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail’in Katar’da Hamas'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Çelik saldırının barbarca bir terör eylemi olduğunun altını çizerek, "İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'da Hamas'a yönelik düzenlemiş olduğu saldırıya tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarca bir terör eylemidir" ifadesini kullandı. Öte yandan, Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." dedi.

