Sabah.com.tr olağanüstü toplantıda konuşulanlara ulaştı! Özlem Vural Gürzel, 3 meclis üyesiyle AK Parti’ye geçebilir

GÜRZEL: BU YAŞANANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM

Gürzel istifa metninde parti içinde zor günler yaşadığını, bir hizmet etme şansının kalmadığını söyledi.

Gürzel'in açıklaması şöyle:

Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ne var ki görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır. Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım. Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında, parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım.