Sabah.com.tr olağanüstü toplantıda konuşulanlara ulaştı! Özlem Vural Gürzel, 3 meclis üyesiyle AK Parti’ye geçebilir

Siyasetteki son bomba haber bu akşam saatlerinde yine CHP'den geldi. Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili olarak seçilen CHP'li Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti. Gürzel'in istifasının ardından CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Sabah.com.tr'nin edindiği özel bilgilere göre; 3 meclis üyesi ile birlikte Başkan Vekili Gürzel AK Parti'ye geçecek. Bazı CHP'li meclis üyeleri telefonlara çıkmıyor.
BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine seçilen Özlem Vural Gürzel partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti.
GÜRZEL: BU YAŞANANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM
Gürzel istifa metninde parti içinde zor günler yaşadığını, bir hizmet etme şansının kalmadığını söyledi.
Gürzel'in açıklaması şöyle:
Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ne var ki görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır. Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım. Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında, parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım.
CUMHUR İTTİFAKI DETAYI
Gürzel, istifa metninde AK Parti ve MHP'den destek gördüğünü belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı:
Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim. Tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir. Söz konusu şartlar altında, CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.
SABAH.COM.TR'DEN BOMBA KULİS: 3 MECLİS ÜYESİYLE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR
Şok istifanın ardından CHP Beykoz İlçe Teşkilatı telefonlara sarıldı. İlçe Başkanı Mahir Taştan, olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, sabah.com.tr yaşananlara CHP'li bir kaynak üzerinden ulaştı.
Özlem Vural Gürzel'in istifa metninin iki gündür ortada dolaştığını ama ihtimal vermediklerini söyleyen bir CHP'li üye, "AK Parti'ye geçecekmiş. Neredeyse kesin diyebiliriz." dedi.
Öte yandan bazı meclis üyelerinin telefonları açmadığını ifade eden CHP'li isim, "3 meclis üyesi AK Parti'ye gidecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK GERGİNLİK VAR
CHP Beykoz Teşkilatı'nın oldukça tedirgin olduğu, Meclis aritmetiğinin de sıkıntıya düşmesinden endişe ettiği belirtiliyor.
MHP İDDİALARI YALANLADI
Gürzel'in MHP'ye geçeceği iddiaları ise MHP İlçe Başkanı tarafından yalanlandı. Gürzel'in, AK Parti'ye geçmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulanıyor.