Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.9.2025 12:05 Son Güncelleme: 9.9.2025 12:31

Son dakika haberi: DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) mensupları ve örgüt paylaşımları yapan toplam 19 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturmada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışm bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve ülkemiz açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) mensubu 10 şahıs tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDACILARI

Aynı zamanda DEAŞ Örgütü yanlısı şahıslarla irtibatlı olan, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel haberleşmelerin sağlayan 9 şahıs tespit edildi.

19 GÖZALTI

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı 19 şüpheli gözaltına alındı.

