Türkiye Yüzyılı’nı sizler hayata geçireceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SANCAKTARLARI: Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum.

AİLE VE YEŞİL VATAN: Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını "aile" ve "yeşil vatan" olarak belirledik. "Her çocuk, bir fidan; ilk ders, yeşil vatan" başlığıyla ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca "Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare" başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz, vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğretmen-lerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır.

MEDENİYET İNŞA EDİYORUZ: İstiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek; bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcı ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uyguluyoruz. Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz.

4 MİLYAR DERS KİTABI: Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak, hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek.

YASAKLARI KALDIRDIK: Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık; eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık, adaletsiz uygulamalara ve zulme son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hâkim kıldık. Eğitim-öğretim desteklerimizle, yatırımlarımızla, reformlarımızla, hizmet ve eserlerimizle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık.

OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR: Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir. Evet, bize göre başarının sırrı işte bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun, sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç yavrularımın da bu prensiple hareket ederek ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum.

Sevgili evlatlarım, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın siz yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvanç kaynağı olacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nı, tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkânlarımızla sizin yanınızda olacağız.







İLK DERS ZİLİNİ ÖĞRENCİLERLE ÇALDI

İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çalarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Programda Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de birer konuşma yaptı. Törenin ardından Başkan Erdoğan, bir sınıfı ziyaret ederek öğrencilerde sohbet etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN 'DÜNYA OKUMA YAZMA GÜNÜ' PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti: "Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Okula kavuşan kızlarımız, hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum."