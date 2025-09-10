Bakan Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi’nin açılışını yaptı: Her taşın, her duvarın ardında bir hikaye var

Projenin her aşamasında kültürel mirasın gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "İki aşamalı olarak hazırlanan plan çerçevesinde ilk aşamada, Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon projesi ve alan yönetim planı hazırlandı. Projenin ikinci aşamasında ise 'Kültürel Miras Alanında Sivil Toplumla İşbirliği' kapsamında, Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonu tamamlandı. Hemen ardından da bakanlığımızca teşhir tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi. Yaklaşık 8 milyon avroluk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Restorasyonun yanı sıra hayata geçirilen hibe programlarıyla Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını da buluşturduk. 21 farklı proje aracılığıyla, ortak kültürel mirasımızın korunmasına yalnızca yapılar değil, STK'lar da dahil oldu. İşte bu yüzden Sinop Cezaevi sadece taş duvarlarıyla değil, insanlık için taşıdığı anlamıyla da yeniden ayağa kalktı" diye konuştu.