Bakan Kurum’a Trabzon’da deprem bölgesi teşekkürü! Türkiye sizi asla unutmayacak

Bakan Kurum, 734 bin metrekare olarak planlanan ve ilk etabında 300 bin metrekarelik kısmı tamamlanan projeyle ilgili TOKİ Başkanı Sungur ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten bilgi aldı. Akçaabat'tan Ortahisar'a kadar devam eden sahil şeridini kapsayan projenin görsellerini inceleyen Bakan Kurum, bisiklet ve yürüyüş yollarının kesintisiz devam etmesi için Başkan Genç'e talimat verdi: Sahilde 8-9 kilometre kesintisiz yürüyüş yolu olsun. Ekolojik köprü ile şehre bağlamış oluyoruz. Buralara bir, iki köprü daha koyup şehirle sahili birleştirip bir yürüyüş aksı, bisiklet yolu oluşturulur. Hatta ara ara gazebo (kameriye), bank konur, insanlar denize karşı oturur. Böyle bir düzenlemeyi burada yapalım.