Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yazılı bir açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Göreve geldiği 10 Mart'tan bu yana Beykoz halkına hizmeti öncelediğini belirten Gürzel, "Görevim boyunca gruba değil, Beykoz halkının tamamına fayda sağlayacak işler yapmaya gayret ettim" ifadesini kullandı. Ancak bu tutumunun bazı belediye yöneticilerince kişisel hırslarla engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Gürzel, seçilmiş başkan ve meclis grubundaki bazı kişilerin hakaretleri, cinsiyetçi söylemleri ve baskılarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Gürzel, "Tahammül sınırımın üzerine çıkmış durumdayım" dedi. CHP yönetimini de sert sözlerle eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ilettiğinde parti yöneticilerinden hiçbir destek görmediğini kaydeden Gürzel, "Durumumu anlattığımda beni savunmadıklarını, anlamadıklarını hatta yalnız bıraktıklarını asla unutmayacağım" diye konuştu. Son olarak Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Beykoz Belediye Başkanı ve özel kaleminin yargılamasına haksız yere adının karıştırıldığını vurgulayan Gürzel, "Hiçbir bağlantım olmamasına rağmen tarafıma yöneltilen asılsız suçlamalar ve ithamlarla artık katlanılamaz hale gelindi" dedi.