Biz doğru noktadayız resmi binamız Sarıyer

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 9 Eylül 2025 tarihinde partinin 102. kuruluş yıldönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene katılan Tekin, partinin kuruluş felsefesine uygun şekilde hareket edeceklerini vurguladı ve partideki tartışmalara taraf olmayacaklarını söyledi. "Biz doğru noktadayız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz" diyen Tekin, partinin resmi binasının şu anda Sarıyer'de olduğunu ve buraya taşınacaklarını ifade etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, partinin gündeminin Türkiye'nin birliği ve dirliği olduğunu belirterek, "Gün öfke günü veya birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün, Türkiye'nin birliğini ve dirliğini sağlayacak çok önemli çalışmalar günü" dedi. Tekin, kendisinin ve ekibinin görevleri gereği yapılması gereken tüm işlemleri kısa sürede tamamlayacaklarını, ardından sorumluluklarını yerine getirerek görevlerini sonlandıracaklarını kaydetti. Tekin, partinin geçmişte yaşadığı sorunların üzücü olduğunu belirtti ve "Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri asla üzmeyeceğiz, yolumuza bakacağız ve genel merkezdeki partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi. Ayrıca Tekin, partideki çatışma ve tartışmalardan uzak duracaklarını, önceliklerinin Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgilenmek olduğunu ifade etti.





BIRAKTIĞI ÇELENK ANITTAN KALDIRILDI

GÜRSEL Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP 102. kuruluş yıldönümü nedeniyle sabah saatlerinde Gürsel Tekin ve beraberindekiler tarafından Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üzerindeki "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı sökülerek anıtın arka kısmına taşındı.