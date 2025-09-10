Delege seçiminde dışarıdan oy kullandılar

Giresun'da CHP'de yapılan delege seçimleri, haksızlık ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. CHP üyesi Melek Pezükoğlu, 4 Eylül'deki seçimlerde hazirun listelerine sonradan eklenen 12 kişinin oy kullandığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pezükoğlu, 31 Temmuz'da askıdan indirilen listelere göre çalışmalarına başladıklarını, seçim günü kendilerine verilen listelerde olmayan kişilerin eklendiğini ve bunlardan 9'unun oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Pezükoğlu ayrıca, Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın talep etmelerine rağmen tam üye listesini vermediğini iddia etti. Bazı kişilerin aynı adreslerde farklı soyadlarla ikamet ettikleri de öne sürüldü. Usulsüz şekilde oy kullandığı iddia edilen 12 kişinin Espiye'den getirildiği ve CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ile Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'nin akrabalarının da arasında bulunduğu belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı.