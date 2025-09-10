Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Elimizi her zaman taşın altına koyduk”





"İŞBİRLİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR İVME KAZANMIŞTIR"

İkili ve çok taraflı iş birliğimizin tarihimiz kadar köklü, dostluğumuz kadar derin olduğunu ifade eden Fidan, "Karadağ sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle ve potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. Stratejik konumuyla bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve turizm bakımından da giderek bir cazibe merkezi olmaktadır. Karadağ aynı zamanda NATO İttifakı'nın saygın bir üyesi ve Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecinde önemli mesafe kat etmiş bir aday ülkedir. İkili ilişkilerimize baktığımızda da gerçekten parlak bir tablo görmekteyiz. Bugün de ikili ve çok taraflı iş birliğimiz tarihimiz kadar köklü, dostluğumuz kadar derindir. İlişkilerimiz üst düzey ziyaret ve temaslarla günden güne pekişmektedir. Cumhurbaşkanımızın 2021 yılında Karadağ'ı Jakov Milatovic de geçtiğimiz Aralık ayında ve en son olarak Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Nisan ayında ülkemizi ziyaretleriyle iş birliğimiz önemli bir ivme kazanmıştır. Ekonomik ve ticari bağlarımız da günden güne artmaktadır" diye konuştu.