FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya devam edildi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ve tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra dinlenen tanık A.Y.Ç, sanık Serkan Dinçer'in adını daha önce duymadığını, diğer sanıkları da tanımadığını söyledi.

Söz alan sanık Dinçer de hakkındaki iddianamenin 15 ay sonra yazıldığını, 23 aydır tutuklu olduğunu ve cezaevinde kalp krizi geçirdiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Serkan Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz alan tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkillerinin mesleki itibarlarının zedelendiğini savunarak, dosyanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"GİZLİLİK KARARLARINI İHLAL ETTİLER"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği, ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.