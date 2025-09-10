‘İsrail saldırısını lanetliyorum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan, N Sosyal hesabından paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti: "İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Es Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de İsrail saldırısına karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti. İki lider, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. Bu arada Başkan Erdoğan dün Külliye'de 4 büyükelçiyi ayrı ayrı kabul etti. Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.