İzmir’in kurtuluşu 350 metrelik bayrakla kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program kapsamında Türk ordusunun 103 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergâhta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Basmane Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı. Kortejde AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile milletvekilleri de yer aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Ardından, Valilik Konağı önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Saygı duruşunun ardından Hükümet Konağı'na çıkan bir asker, Türk bayrağını göndere çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte ise saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği, "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" mesajı da okundu.