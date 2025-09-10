Milletvekiline tepki çığ gibi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde görev yapan polislere yönelik sözleri büyük tepki topladı. Sabah. com.tr kameralarına yansıyan görüntülerde Tahtasız'ın, "Daha kendinizi koruyamıyorsunuz. İzmir'de iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz" ifadeleri dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözleri "kin kusmak" olarak nitelendirerek, "Devletin polisine karşı bu ifadeler kabul edilemez. Şehidimize şehit deme, görev arkadaşlarına laf et; sonra da saldırı için onları suçla. Yazıklar olsun" dedi. Aşgın, Tahtasız'ın gençleri provoke etmeye çalıştığını savunarak, "Takke düştü, kanalizasyon patladı" ifadesini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da açıklamasında, Tahtasız'ın sözlerini şiddetle kınadı. Ahlatcı, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve emniyet güçlerimize yapılan bu saldırı, milletimizin değerlerine saygısızlıktır" dedi.