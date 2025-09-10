Oxford’un yeni tanıtım yüzü oldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, akademik ve siyasi başarısının yanı sıra dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'nin tanıtım yüzü oldu. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Kadak, Oxford'un tanıtım yüzü olmasının mutluluk verici bir gelişme olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyada saygın ve güçlü bir isim olduğunu vurgulayan Kadak, "Cumhurbaşkanımızın kadınlar ve gençlere verdiği özgürlük ve özgüven, aslında Oxford serüvenimin de temelini oluşturdu. Oxford'da bir kez daha gördüm ki, benim için en büyük onur Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olabilmek.

Liderlikten yönetime, pazarlamadan finans ve stratejiye kadar dünyanın en iyi akademisyenlerinden ders aldım, hepsinden çokça faydalandım da. Fakat bana sorarsanız, en büyük liderlik okulu AK Parti teşkilatlarıdır" dedi. AK Parti bünyesindeki görevleri ile hiçbir akademik programın öğretemeyeceği bilgiye sahip olduğunun altını çizen Kadak, "Tanıtım yüzü olmanın ötesinde, benim için asıl kıymetli olan, bu yoğun siyasi sorumlulukların ortasında hiçbir Meclis oturumunu aksatmadan Oxford'un gerekliliklerini de eksiksiz yerine getirebilmiş olmam oldu. Bu yolculukta Oxford'un bana resmi burs desteği vermesi, vizyonuma ve misyonuma duydukları güveni hissettirdi. Hem hikâyeme ve misyonuma desteklerine hem de süreç boyunca yanımda olan hocalarıma ve fakülte yönetimine minnettarım" ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR ANI

Oxford'da yoğun bir sürecin ardından 2 senelik yüksek lisans eğitimi gördüğünü belirten Kadak, şunları kaydetti: "Henüz mezun olmadan program yöneticileri hikâyemi ve fotoğrafımı kullanmayı teklif ettiler. Ben de bu daveti memnuniyetle kabul ettim. Önce daha küçük çaplı paylaşımlarda yer aldı söylem ve fotoğraflarım. Ardından zamanla daha geniş ve uluslararası tanıtımlarda kullanılmaya başlanmış.

Benim için de güzel bir anı oldu. Fakat dediğim gibi, bunu bir başarı olarak görmüyorum. Asıl başarı, tarihin doğru tarafında yer alabilmekte, mevcutla yetinmemekte, her daim gelişime açık olmakta bence" şeklinde konuştu. Üç yıl önce İşletme Fakültesi Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programına başvuran Kadak, Oxford tarihine geçerek en genç giriş rekorunu kırmıştı. Üniversitenin kendi bünyesinde kadınlara yönelik sağladığı ve her dönem en fazla dört kişiye verilen resmi bursu kazanarak programda eğitimini tamamlamıştı. Siyasi yaşamında da genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Kadak, 2018 yılında TBMM'ye girerek Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekili olmuştu. Kadak hem siyasi hem de akademik ilklerinin yanı sıra Oxford Üniversitesi'nin tanıtım yüzü olarak Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ediyor.