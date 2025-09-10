Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: İşte isim isim o liste
Giriş Tarihi: 11.9.2025 00:14 Son Güncelleme: 11.9.2025 00:24

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: Atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 37 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şu şekilde:

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti: İşte isim isim o liste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz