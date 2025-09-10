Şehitlere veda: Cenaze namazını imam babası kıldırdı

İzmir'in Balçova ilçesinde önceki gün 16 yaşındaki Eren Bigül'ün Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlediği saldırıda şehit düşen Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı törende gözyaşları sel olurken tabuta sarılan şehitlerin yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı. Şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Muhsin Aydemir'in eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir ile şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Aydemir, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın, çocukları Esma ve Zeynep Akın yer aldı.

Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı. Şehit Muhsin Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Şehit Hasan Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na götürüldü.



ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan Aydemir ve Akın'ın ailelerine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.