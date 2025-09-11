Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır
Giriş Tarihi: 11.9.2025 15:38 Son Güncelleme: 11.9.2025 15:59

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in Katar'da düzenlediği alçak saldırıya değinen Çelik, "İsrail ateşkes gündemini yok etmek için saldırdı. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü. Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye katılımlar sürecek.

İsrail'in saldırganlığı Katar'a yayıldı. İsrail soykırım şebekesidir.

İsrail ateşkes gündemini yok etmek için saldırdı. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü.

Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
PKK'nın tüm uzantıları silah bırakmalıdır.

Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci kesintisiz devam etmeli ve tamamlanmalı.

Bazı ülkelerinin siyasetçilerinin tehditleri hükümsüzdür. Tehditler değil, Türkiye'nin adımları konuşulmalı.

CHP'NİN ŞAİBELİ KONGRESİ
Suçlayan da suçlanan da CHP'liler. Özel yönetimi doğru bakış açısıyla bakmaktan kaçıyor. CHP yönetimi kamuoyuna bir şeyler söylemeli.

