ANKAPARK’a 769 milyon TL harcadı

Ankara'da 6 yıldır kapalı tutulan ANKAPARK için Mansur Yavaş yönetiminin sadece son iki yılda 769 milyon TL'lik ihale yaptığı ortaya çıktı. ABB Meclisi'nde soru önergesi veren AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, devasa harcamalara rağmen parkın hâlâ açılmadığını vurgulayarak,

"Yıllardır 'fantezi proje' diye küçümsedikleri ANKAPARK'a milyonlar akıtılıyor ama ortada ne hizmet var ne de sonuç" diyerek tepkisini dile getirdi. Önergeyle birlikte 6 yıldır kapalı olan parka, "bakımonarım" adı altında farklı ihalelerde toplamda 769 milyon TL harcandığı ortaya çıkmış oldu.