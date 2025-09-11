Antalya’da 5. dalga rüşvet operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet almak, vermek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de bulunduğu 5'inci dalga operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında belediye personeli ve eski yöneticilerin bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yerel televizyon kanalı Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan Kaya ve eşi Birsen Kaya, Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeli Yıldız M., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S. ve çok sayıda işadamı yer alıyor. Savcılık, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in belediye ile iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak edişlerin ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü yönünde ifadeler üzerine harekete geçti.

İncelemelerde, ödemelerin gizlenmesi için fatura düzenleme ve şirketler üzerinden aklama yöntemleri kullanıldığı tespit edildi. Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması aşamasında Kanal V'nin patronu Mehmet Okan Kaya'nın sahibi olduğu şirketleri kullandı. Soruşturma dosyasına giren MASAK ön inceleme raporuna göre, genel itibarıyla şirketler meşru yollardan kâr elde etme amacıyla kuruldu ve bu doğrultuda faaliyette bulundu. Şirketlerin suç işlenmesinde aracı olarak kullanılmasının kuruluş amaçlarıyla bağdaşmadığı vurgulanan raporda, para aklama faaliyetlerinde aktif rol aldıklarına yönelik tespitler soruşturma dosyasına girdi.

RÜŞVET PARASI ESKİ EŞE

CHP'Lİ eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçen ses kaydı soruşturma dosyasına girmişti. Tarafların villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığı ortaya çıkmıştı. Gökhan Böcek, Zeynep Kerimoğlu'nun kendisinden para istemesi üzerine rüşvet olarak işadamlarından alacağı parada indirim yapmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Eski eşi Kerimoğlu'nun ısrarlı talepleri nedeniyle Gökhan Böcek'in "Şimdi 60 milyon para... Senin yüzünden zarar ettim!" dediği belirlenmişti.





İŞTE KARA PARA AKLAYAN O ŞİRKETLER

Aktüel Havai Fişek Tanıtım Organizasyon Ltd. Şti.

Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.

ARB İletişim Yayıncılık A.Ş.

Panda Organizasyon Reklam Sinema Turizm Ltd. Şti.

M2 Organizasyon Reklam Turizm Ltd. Şti.

Doğal Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ltd. Şti.

Güncel Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.

VIP Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş.