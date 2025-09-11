Bakan Fidan’dan uluslararası topluma çağrı: “İsrail’e karşı gereken önlemler alınmalı”

Türkiye bölgenin yetkin bir ülkesi, sorumluluk sahibi bir ülkesi. Tehlikeleri görebiliyor. Mevcut bir tehlikenin başka hangi türden tehlikeleri getirebileceğine ilişkin kanaatlerimiz var ve maalesef her bir konuda da bu gerçekleşiyor. Üç buçuk yıl önce başlayan bu savaşın en büyük risklerinden birinin yayılma riski olduğunu, bunun bir an önce durması gerektiği konusundan altını çizmiştik. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Barış görüşmelerine, ateşkes görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmeli. Biz Türkiye ve İtalya olarak bu savaşın bir an önce durması gerektiği konusunda ortak görüşümüz var. Değerli meslektaşımla da bunu görüştük. Bu sadece bölge güvenliğini tehdit etmiyor, küresel güvenliğe de büyük bir tehdit. NATO üyesi ülkeler olarak biz üzerimize düşen görevleri, ödevleri yapmaktayız. Müzakerelerimizi, istişarelerimizi yapıyoruz. Ama diğer taraftan bu savaşın durması için, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce durması için daha fazla çaba ortaya konması gerektiği de aşikar. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.