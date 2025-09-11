Haberler Gündem Haberleri Bir hafta sürecek festivale 81 milyon lira ödenecek
Giriş Tarihi: 11.9.2025

Bir hafta sürecek festivale 81 milyon lira ödenecek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir hafta sürecek festivale 81 milyon lira ödenecek

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon ihalesi 13 Ağustos'ta yapıldı. İhaleyi daha önce de belediyeden ihaleler alan Newkar firması aldı. 67 milyon 415 lira teklif sunarak ihaleyi alan firmaya yüzde 20 KDV ile birlikte toplam 81 milyon lira ödeneceği öğrenildi.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklanan Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından Adanalıları festivale davet etmesi dikkat çekti. Daha önce festivalin ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet iddiasıyla 17 sanık hakkında dava açılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir hafta sürecek festivale 81 milyon lira ödenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz