Buca’da isyan işçiler belediye binasını bastı

Geçtiğimiz aylarda maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarını alamayan Buca Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi yapmış, günler süren eylemler sırasında ilçe sokaklarında çöp dağları oluşmuştu. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eylem yapan işçilere sunduğu ödemek takvimi kabul görünce eylem sona ermişti. Duman o süreçte işçiye verdiği sözleri yerine getirmeyince ortalık karıştı. Aradan geçen sürede işçi temsilcileri ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerden de sonuç elde edilemeyince Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan çok sayıda işçi önceki akşam saatlerinde belediye hizmet binasını bastı.

Binaya giriş çıkışları kapatan işçiler alacakları ödenene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

SONUÇSUZ KALDI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işçileri ikna çabaları da sonuç vermeyince eylem dün sabah saatlerinde de devam etti. Haziran, temmuz, ağustos ayı maaşları ile birlikte içeride toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarının da yatmadığını belirten işçiler gıda kartlarına da yükleme yapılmadığına dikkat çekti. İşçiler maaşları yatana kadar eylemlerin süreceğini belirtti. İşçilerin eylem nedeniyle iş bırakması sonucu zaten uzun süredir ilçe genelinde aksayan çöp toplama hizmetleri de tamamen durdu.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten işçiler "Artık bıçak kemiğe dayandı. Kurban Bayramı ve yaz tatilini parasız geçirdik. Hafta başında okullar açıldı, çoluk çocuğumuza okul alışverişi yapamadık. Bakkala, manava, kasaba aylardır doğru düzgün ödeme yapamıyoruz. Birçok arkadaşımız ev kirasını ödeyemediği için mahkemelik oldu. Artık yeter. Bize her seferinde sabredin dendi, ardından da önümüze ödeme takvimi kondu. Fakat her seferinde de verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Birçok arkadaşımız tefecilerin eline düştü" diye konuştu.

İşçiler alacakların bir an önce ödenmesini, bundan sonraki süreçte de maaşlarının tam ve eksiksiz yatırılmasını istedi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

İşçilerin örgütlü olduğu Genel İş İzmir 6 No'lu Şube'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Şube Başkanı Değer Yıldız, geri adım atmayacaklarını belirterek "Bizim bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok, sonuna kadar direnip, alacağımızı alıp, diğer alacaklarımızın tarihi konusunda anlaşıp işimizin başına geçmek hepimizin isteği" çağrısında bulundu. İşçilerin ciddi şekilde mağdur edildiğini belirten Yıldız, "3 aylık maaşları, yaklaşık 13 bin lira erzak fişleri ve 1 yıl önce biten toplu iş sözleşmesinin geriye dönük yaklaşık 6 aylık 55-60 bin lira arasındaki alacaklar belediye kasasında duruyor ve hâlâ ödenmemiş" dedi.





KONAK VE KARŞIYAKA'YA SIÇRADI

İZMİR Buca'daki eylemin ardından Karşıyaka Belediyesi'nde de temizlik işleri, fen işleri, ulaşım ve destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçiler, yatmayan maaşlarını gerekçe göstererek iş bıraktı. Ana şantiyede toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Maaş krizi Konak Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıkların arttığı bildirildi.