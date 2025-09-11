Çukurova da eylemde

Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarını eksik aldıkları ve tediyelerinin (ödenek) ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler, alacaklarının ödenmesini talep etti. DİSK Genel İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Serdal Çapar, toplu iş sözleşmesine göre işçiler için ödenmesi gereken maaş tutarının ofiste çalışanlar için 49 bin 500, şantiye çalışanları için 52 bin lira olduğunu belirtti. Ancak işçilere maaşların eksik yatırıldığı ve diğer sosyal hak ödemelerinin de yapılmadığını belirten Çapar, "Söz verilen ödemeler yapılmadığı gibi eksik yatan maaşa bir de vergi yükü bindirilmiş, maaşlar 33 bin liraya kadar düşmüştür" dedi. Çapar her bir sendika üyesinin 3 tediye ve 8 aydır ödenmeyen aylık 10'ar bin liradan oluşan 141 bin lira alacağının biriktiğini, toplam alacağın 190 milyon lirayı bulduğunu söyledi.