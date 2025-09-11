Katmerli yolsuzluk

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Antalya'da faaliyet gösteren bir müteahhitten rüşvet olarak alınan 5 dükkânın, CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan 3'ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL'ye kiralanarak "Kent Lokantası" yapıldığı ortaya çıktı. Rüşvet olarak istenen dükkânlar için göstermelik ödeme yapıldığı, bir gün sonra elden paranın geri alındığı soruşturma dosyasına girdi. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Ekpa isimli inşaat firması, kentsel dönüşüme giren inşaata iskân almak istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ve belediyenin iştiraki Antepe firmasının genel müdürü İsmail Erdoğmuş, bunun karşılığında inşaat sahibinden 6 dükkân istedi. Ancak inşaat sahibi iskân alabilmek için 6 yerine 5 dükkân verebileceğini iletti ve anlaşma sağlandı. Ekpa İnşaat'ın iskân alabilmek için verdiği 5 dükkânın Muhittin Böcek adına verildiği ancak Böcek'in bir yakınının üzerine tapu devri yapıldığı öğrenildi.



Sezgin Köysüren

Dükkânlardan 3 tanesinin birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ekdağ isimli firmaya kiralandığı, bu firmanın da birleştirilen 3 dükkânı Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Kent Lokantası olarak işletmeye başladığı ortaya çıktı. Ekdağ isimli firmanın Kent Lokantası için aylık 150 bin lira kira ödediği öğrenildi.



Serkan Temuçin

MÜTEAHHİT ANLATTI

Skandalı ortaya çıkaran isim ise Ekpa İnşaat şirketinde müteahhitlik yapan Sezgin Köysüren oldu. Geçtiğimiz ay Antalya Emniyeti'ne başvuran müteahhit, Ekpa 1453 isimli sitenin ihalesini yaklaşık 5 yıl önce aldığını, inşaatın yapımı aşamasında işlerin yavaşlaması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşme yaptığını anlattı. Bu görüşmede, kendisine söylenen isimlere 5 dükkânın tapu devrini gerçekleştirdiğini aktardı. 2023 yılındaki bu görüşmenin bir AVM'de gerçekleştiğini ve görüşmeye belediyenin Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin ve farklı bir şirketin genel müdürünün katıldığını söyledi. Savcılık ifadesinde Köysüren, dükkânlardan 3'ünü Böcek'in emanetçisi Çağrı Gümüşlü'ye 7 milyon 80 bin liraya satmış gibi gösterdiğini, parayı daha sonra elden geri verdiğini söyledi. Ayrıca bu dükkânların belediye iştiraki Ekdağ şirketine Böcek tarafından 150 bin liraya kiralanarak Kent Lokantası yapıldığı belirlendi.