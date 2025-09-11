Kayyumla gelen CHP’li Gökhan Zeybek şimdi kayyuma karşı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan yeni görevlendirmeye karşı çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Baba ocağı teslim alınamaz" diyerek eylem yaptı. Aynı Zeybek, 2012'de Sarıyer İlçe Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. O dönem mahkeme kararıyla ilçe yönetimi görevden alınmış, yerine Zeybek'in de içinde yer aldığı kayyum heyeti getirilmişti. İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012 yılında aldığı bir karar, bugün CHP'de yaşanan gelişmeler ışığında yeniden gündeme geldi.

2011 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in yazısıyla CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz ve yönetimi görevden alınmıştı. Yerlerine yeni bir yönetim atanması üzerine eski ilçe başkanı Halim Serdar Sarıoğlu, durumu yargıya taşıdı. İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na Gökhan Zeybek, Sefer Öztürk ve Erdal Sarıgöl'ü kayyum olarak görevlendirmişti.