Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 27.Ağustos tarihinde, F.B, B.B, ve Ç.B Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek T…organizasyon şirketinin sahipleri olduklarını, ortakları olan Ö.E isimli kişinin Manavgat Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır organizasyon adı altında yüksek bedel ile ihaleleri ihaleye fesat karıştırarak, "ihaleye teklif veren şirketlerin tanıdık kişilere ait olduğu ve formaliteden fiyat verdikleri" maddi menfaat temin ettiklerini, elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen'e gittiğini iddia etmişti.
Etkinliklerin yapıldığı alana kurulan çeşitli stantlardan da hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen E.B. isimli şahsın elden para toplayarak kazanç sağladığı, Ö. E'nin şirketinde muhasebe bölümünde çalışan A.U'nun ise bu usulsüz iş ve işlemleri organize ettiğini şikayet etmesini ardından yürütülen soruşturmada bu konu hakkında eski belediye çalışanı A.Ö. E.B isimli şahsın stantlardan para toplama olaylarına şahit olduğu belirtmesinin ardından soruşturma genişletildi. 28.Ağustos 2025 tarihinde E.B, Ö.E ve A.U. isimli şahısların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapılarak yüklü miktarda nakit para, değerli kol saatleri ve dijital materyallere el konuldu.
İHALELER İSTENDİ
Yaşana gelişmelerin ardından savcılık konu ile ilgili Manavgat Belediyesi'nden söz konusu firmanın girmiş olduğu ihaleleri istendi. Yapılan incelemede organizasyon işleri ile ilgili neredeyse tüm ihaleleri bu firmanın aldığı tespit edildi. İhale dosyalarının ön incelemesinde ihale bedellerinin T. firması tarafından belediyenin alt sınırına yakın fiyat verdiği, diğer firmaların ise yüksek fiyat vermesinden dolayı ihalenin T.. kaldığı ve teklif veren firmaların blok şekilde her ihalede aynı olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmenin ardından dosya bilirkişi incelemesine gönderildi. İhaleye giren Şirket sahiplerinden K.T ve F.K, Ö.E.'n in belirlediği fiyatı teklif olarak verdiklerini kabul edildiği kaydetti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Yaşanan gelişmelerin ardından 31Ağustos 2025 tarihinde E.B, Ö. E ve A. U ifadelerini ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 04 Eylül tarihinde M.A.F ve S. Ç Manavgat Cumhuriyet .Başsavcılığında G…otelin yapımından beri Ö.B ile ortak olduklarını, Şükrü Sözen'in S.Ç isimli şahsı otelde istememe üzerine Fatih Sözen ve Ö.B. isimli şahısların zorlamaları, Manavgat Belediyesi'nin Serkan'ın ortaklıktan ayrılmaması nedeniyle otele ceza yazması nedenleriyle 2018 yılında S. Ç'ın payını M.A.F'ye devrettiğini, yine Fatih Sözen ve Ö.B'yi tehditleri ve baskılarıyla, Manavgat Belediyesi'nin 2024 yılının şubat ayında otel hakkında yıkım kararı alması, otelin karşısına yıkım için Belediyeye ait kepçeyi göndermesi, bu yıkım kararı ile yap-işlet-devret modeliyle yapılan bu otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedenleriyle M.A.F'nın hisselerinden %17'lik kısmını o dönemki bedelinin çok altında bir fiyata, Ö. B ile eşit hisselere sahip olacak şekilde (%50-%50) Ö.B'ye devrettiğini beyan etmişlerdir. Yapılan incelemede beyanlarında geçen devir işlemlerinin doğru olduğu tespit edilmiştir.
SÖZEN KARDEŞLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaşana gelişmelerin ardından Şükrü Sözen 7 Eylül akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kardeşi Fatih Sözen evinde gözaltına alındı. Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Sözen kardeşler adliyeye sevk edildi. Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen Sözen kendilerine yöneltilen suçlamaları kollukta ve savcılıkta kabul etmedi. Jandarmada ifade işlemlerin ardından, Sözen ve kardeşi savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sözen kardeşler, "Rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme her iki ismin de tutuklanmasına karar verdi. Sözen kardeşler cezaevine gönderildi.