Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı!

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 31Ağustos 2025 tarihinde E.B, Ö. E ve A. U ifadelerini ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 04 Eylül tarihinde M.A.F ve S. Ç Manavgat Cumhuriyet .Başsavcılığında G…otelin yapımından beri Ö.B ile ortak olduklarını, Şükrü Sözen'in S.Ç isimli şahsı otelde istememe üzerine Fatih Sözen ve Ö.B. isimli şahısların zorlamaları, Manavgat Belediyesi'nin Serkan'ın ortaklıktan ayrılmaması nedeniyle otele ceza yazması nedenleriyle 2018 yılında S. Ç'ın payını M.A.F'ye devrettiğini, yine Fatih Sözen ve Ö.B'yi tehditleri ve baskılarıyla, Manavgat Belediyesi'nin 2024 yılının şubat ayında otel hakkında yıkım kararı alması, otelin karşısına yıkım için Belediyeye ait kepçeyi göndermesi, bu yıkım kararı ile yap-işlet-devret modeliyle yapılan bu otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedenleriyle M.A.F'nın hisselerinden %17'lik kısmını o dönemki bedelinin çok altında bir fiyata, Ö. B ile eşit hisselere sahip olacak şekilde (%50-%50) Ö.B'ye devrettiğini beyan etmişlerdir. Yapılan incelemede beyanlarında geçen devir işlemlerinin doğru olduğu tespit edilmiştir.

SÖZEN KARDEŞLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşana gelişmelerin ardından Şükrü Sözen 7 Eylül akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kardeşi Fatih Sözen evinde gözaltına alındı. Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Sözen kardeşler adliyeye sevk edildi. Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen Sözen kendilerine yöneltilen suçlamaları kollukta ve savcılıkta kabul etmedi. Jandarmada ifade işlemlerin ardından, Sözen ve kardeşi savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sözen kardeşler, "Rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme her iki ismin de tutuklanmasına karar verdi. Sözen kardeşler cezaevine gönderildi.