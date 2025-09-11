Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay’da çeşitli temaslarda bulundu

Bakanlığın açıklamasına göre, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında dün Şanghay'da bulunan Bakan Memişoğlu, burada ilk önce ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretiminin yapıldığı bir tesisi ziyaret etti. Yetkililerle üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulunan Memişoğlu, sağlık alanında yeni işbirliklerine dair görüşmeler yaptı.

Memişoğlu, ardından, kentte biyoteknoloji ve teknoloji şirketlerini buluşturan bilim merkezini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosluğu ve Başkonsolos Özlem Kural'ın ev sahipliğinde Türkiye heyeti ve Çin firmalarının katılımıyla düzenlenen resepsiyona da katılan Memişoğlu, burada Çin iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Memişoğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, amaçlarının Türkiye ile Çin arasındaki sağlık işbirliğini çok daha ileriye getirmek ve her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı işbirliğini geliştirmek olduğunu söyledi.

Çin seyahatlerinde, biyoteknolojiden yapay zekaya, ilaçtan hizmete, geleneksel tıptan eğitime kadar Çin ve Türk insanlarının ve kurumlarının işbirliğini çok daha fazla artırmalarının, her iki ülkeye de çok büyük kazançlar, çok büyük avantajlar getireceğini gözlemlediklerini aktaran Memişoğlu, ilişkilerin çok daha ileri gitmesi için yöneticiler olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE ÇİN İŞBİRLİKLERİNİ ÇOK DAHA FAZLA YAPACAKTIR"

Bu konuda farklı bir zaman dilimine girildiğinin altını çizen Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye ile Çin sağlık sistemi, sağlığın teknolojisi ve gelişimi ve eğitimi konusunda iş birliklerini çok daha fazla yapacaktır. Bugün Çin dünyanın en iyi teknolojilerini üretebilen, malzemelerini üretebilen, aynı zamanda kendi insanına sağlıklı yaşamayı öğreten bir ülke halinde. Ve Asya'nın esasında lideri gibi gözüküyor. O nedenle bizler de eski komşuları olarak kültürü, gelenekleri benzer olan, esasında doğu toplumlarının batıdaki elçisi olarak onlarla işbirliğine hazırız."

Memişoğlu, bugün Türkiye'nin, 1900'lerin başından itibaren Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında ilaç eczacılık kurumu olan, aynı zamanda Gümrük Birliği ile Avrupa'nın bir parçası olan ve sağlıkla ilgili de özellikle son 20 senede hem insan gücüyle hem de bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her bir vatandaşına en iyi sağlık hizmetini her an ulaştırabilen, sadece bir vatandaşının bile senede 12 kez sağlık hizmetine ulaşabildiği, aynı zamanda dünyanın en iyi sağlık altyapısına ve bilişim altyapısına sahip olan bir ülkeyiz. 124 tıp fakültesiyle klinisyenlerinin ve klinik öncesindeki bilim insanlarının her türlü araştırma yapabilecek kabiliyeti olan, aynı zamanda da geleceğe daha çok üretim, daha çok yeni bir şeyler söyleme iddiasıyla hazırlanan bir ülkeyiz. Çin ile iyi ilişkiler kurarak, Çin'in bir köprüsü, bizim açımızdan da Çin'in Avrupa'ya, Asya'ya ulaşımı, bizim de Asya'ya ulaşımımızı ve insanlara daha faydalı olmasını sağlamak için çalışacağız. Bu konuda Bakanlık seviyesinde her türlü desteğe, her türlü yardıma hazırız."

Bundan sonra görevin Türkiye ile Çin'de bilim üretmek ve iş yapmak isteyenlere düştüğünü vurgulayan Memişoğlu, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin programı kapsamında bugün, Shenzhen kentinde bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirecek.