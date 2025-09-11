Son dakika: MSB’den açıklama: İsrail’in Katar saldırısı alçakça!

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.

Aktürk, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü de tebrik ederek, "Nuri Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazileri ile 135 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve sınır ötesinde Türkiye'nin huzur, güvenlik ile istikrarı için gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.