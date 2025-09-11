Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı. Toplantı öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarını kınayan Kurtulmuş, "İsrail tüm bölgeye düşman" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.

Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi.

Komisyonun yarın yapacağı toplantıda ise; TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.