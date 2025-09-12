15-18 yaşa ceza yeniden değerlendirilmeli

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin şunları ifade etti: "İzmir Balçova'da bir polis karakoluna uzun namlulu silahla saldıran, bu nedenle iradesi, istikbali ve iffeti ele geçirilmiş 16 yaşındaki terörist, ayrıca Ankara Pursaklar'da yaşı henüz 15 olan şahsın eften püften meseleden dolayı işlediği cinayet esasen herkesi ve hepimizi alarma geçirmeli. Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin yanlış. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek maksadıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarıyla ilgili yeni yasal tedbirlerin alınması, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmesi, çocukları suç işlemeye yönlendiren sokak çeteleriyle amansız mücadelenin biteviye sürdürülmesi, kamuoyuna yerleşen 'cezasızlık algısının' bütünüyle kaldırılmasını öneriyoruz" dedi.