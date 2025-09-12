2 polisi canice şehit etmişti: 16’lık katil zanlısı ile babası dahil 7 kişi tutuklandı!

8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı.
Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
İncelemeler sonucu, Eren Bigül'ün izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı tespit edildi.
ARKADAŞLARINA 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM DEMİŞ
16'lık katilin okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağın da bulunan polis merkezini hedef seçtiğini belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Eren Bigül'ün babası, 1 iran, 4 suriyeli olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklamayla sevk edilen anne ve 1 suça sürüklenen başka bir çocuk adli kontrol aldı. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 kişinin mahkeme sorgusu devam ediyor.
İŞTE HAKKINDA KARAR VERİLEN İSİMLER
Eren Bigül =Tutuklandı
Nuhver Bigül = Tutuklandı
Mahmud Algatıı = Tutuklandı
Khalegh Noorıborojerdi = Tutuklandı
Cuma Tabbas = Tutuklandı
Fıras Seyıd Abdurrahman = Tutuklandı
Muhammed Elhazzam = Tutuklandı
Aysel Bigül (Annesi) = Adli Kontrol
B. Y. (Suça Sürüklenen Çocuk) = Adli Kontrol
T. Y. = Adli kontrol
F. Ç. = Adli kontrol