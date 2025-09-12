Haberler Gündem Haberleri 2 polisi canice şehit etmişti: 16’lık katil zanlısı ile babası dahil 7 kişi tutuklandı!
İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 16'lık katil Eren Bigül'ün annesi Aysel Bigül için adli kontrol kararı verilirken, babası Nuhver Bigül dahil olmak üzere 7 kişi tutuklandı.

8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

DEAŞ VİDEOLARI İZLEMİŞ

16'lık katil Eren Bigül'ün cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, ayrıca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

İncelemeler sonucu, Eren Bigül'ün izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı tespit edildi.

ARKADAŞLARINA 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM DEMİŞ

16'lık katilin okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağın da bulunan polis merkezini hedef seçtiğini belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Eren Bigül'ün babası, 1 iran, 4 suriyeli olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklamayla sevk edilen anne ve 1 suça sürüklenen başka bir çocuk adli kontrol aldı. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 kişinin mahkeme sorgusu devam ediyor.

İŞTE HAKKINDA KARAR VERİLEN İSİMLER

Eren Bigül =Tutuklandı
Nuhver Bigül = Tutuklandı
Mahmud Algatıı = Tutuklandı
Khalegh Noorıborojerdi = Tutuklandı
Cuma Tabbas = Tutuklandı
Fıras Seyıd Abdurrahman = Tutuklandı
Muhammed Elhazzam = Tutuklandı

Aysel Bigül (Annesi) = Adli Kontrol
B. Y. (Suça Sürüklenen Çocuk) = Adli Kontrol
T. Y. = Adli kontrol
F. Ç. = Adli kontrol

