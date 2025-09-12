Bakan Göktaş Batman’da konuştu: Her doğan çocuk devlet güvencesinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın katılımıyla AK Parti Batman Kadın Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

"EVDE BAKIM HİZMETİYLE 7 BİN 600 AİLEYE DESTEK"

Batman'da aile politikalarının önemine dikkat çeken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım hizmetinin kentte binlerce aileye ulaştığını söyledi. Bakan Göktaş, "Bugün Batman'da 7 bin 600 ailemize evde bakım desteği sağlıyoruz. Türkiye genelinde ise 540 bin haneye ulaşıyoruz. Yaşlısına, engellisine bakan her ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"HER YENİ DOĞAN ÇOCUK DEVLETİN GÜVENCESİNDE"

Bakan Göktaş, aile ve çocuk desteklerine de değinerek Batman'da 2025 yılı başından bu yana 5 bin 689 çocuğa 55,7 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, "Ocak ayında dünyaya gelen her bebeğimizin yanında olduk. Birinci çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇ ÇİFTLERE 250 BİN LİRALIK DESTEK

Evlenmek isteyen gençler için başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'na da değinen Göktaş, Batman'da bu yıl yaklaşık 900 çiftin destekten yararlandığını belirtti. Bakan Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurmasına katkı sağlıyoruz. Artık 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin lira destek sunuyoruz" diye konuştu. 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "Aile bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Biz de bu doğrultuda kadınların, çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Göktaş, Batmanlıların desteğinin önemini vurgulayarak, "Bu topraklar terörden çok çekti. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin, hiçbir evlat tabut başında ağlamasın istiyoruz. İnşallah terörsüz bir Türkiye'ye hep birlikte adım adım ilerleyeceğiz" dedi.