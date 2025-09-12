Bakan Yerlikaya, şehit Asım Türk’ün babaevinin en kısa sürede inşa edileceğini bildirdi

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin şehit Piyade Er Asım Türk'ün Çanakçı ilçesi Egeköy'deki babaevini ziyaretine ilişkin paylaşıma yer vererek, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Asım Türk'ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz. Siz ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah. Sayın Valime de teşekkür ediyorum. Devletimiz de aziz milletimiz de sizlere ebediyen minnettardır. Ellerinizden öperim."